Campania | gigante del solare ad Altavilla energia per tutta Eboli

La Regione Campania ha approvato ufficialmente la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico ad Altavilla Silentina, nel salernitano. L’intervento prevede la costruzione di un impianto di notevoli dimensioni, destinato a contribuire alla produzione di energia rinnovabile a livello nazionale. L’installazione sarà collocata in un’area della regione e fornirà energia elettrica a un numero rilevante di utenze, tra cui anche quella di Eboli.

La Regione Campania ha dato il via libera ufficiale per la costruzione di un colossale impianto fotovoltaico ad Altavilla Silentina, nel salernitano, un’opera che si prefigge di diventare uno dei pilastri della produzione rinnovabile su scala nazionale. L’infrastruttura energetica sarà in grado di generare circa 92.000 MWh ogni anno, una quantità di energia elettrica tale da coprire l’intero fabbisogno annuale di una città con la popolazione di Eboli. Questo progetto strategico punta a diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, attualmente soggette a limitazioni, e alimenterà direttamente la rete gestita da Enel, garantendo una maggiore stabilità alla sicurezza energetica del territorio campano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: gigante del solare ad Altavilla, energia per tutta Eboli Leggi anche: Energia eolica in Italia: la Campania produce il 90% dell’energia del Sud. Vandalizzata un'auto in sosta ad Altavilla, lo sfogo del proprietario della vettura"Parcheggio l’auto sotto i portici in piazza Cerrelli, torno e trovo la sorpresa: sportello graffiato e due ruote bucate con un coltellino. Giugliano in Campania: progetto impianto per la produzione di energia solare, avviso di avvio del procedimento17/09/2024 - Avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità (ex Testo Unico Espropri D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.) per le ... regione.campania.it Fotovoltaico: Campania nona regione italiana per potenza e impianto connessiLa Campania nona regione italiana per potenza e per numero di impianti connessi. È quanto viene fuori dalle elaborazioni fatte da Italia Solare sui dati Gaudì di Terna in merito al fotovoltaico per ... ansa.it