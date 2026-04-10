Il governo ha annunciato lo sblocco di fondi destinati alle ASL e agli ospedali della regione, consentendo nuove assunzioni e investimenti nelle strutture sanitarie. Questa decisione, legata all’uscita dal piano di rientro, prevede anche un aumento delle risorse destinate alle case di comunità. La misura mira a rafforzare il sistema sanitario locale e a migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Più risorse per le assunzioni. Un passo decisivo frutto dell’uscita dal piano di rientro. Più fondi per le case di comunità. Elemento importante per far crescere la medicina territoriale, pilastro della visione di politica sanitaria di Roberto Fico. Ma anche più controlli, a maggior ragione dopo la tragica vicenda del piccolo Domenico Caliendo. Rafforzare il sistema sanitario, con investimenti importanti. Ma al tempo stesso controllarne meglio il buon andamento, con ispezioni mirate. Eccoli i primi passaggi della svolta che il governatore vuole imprimere alla sanità campana. La prima riunione della Giunta regionale dopo l’uscita dal piano di rientro e dopo la relazione in Consiglio regionale sul caso Caliendo, è quella in cui arrivano misure importanti per la sanità campana. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Campania, Fico sblocca i fondi per Asl e ospedali: «Ora le assunzioni»

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