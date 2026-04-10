Campagna ' Non scuoterlo' Vanzi Fnopi | Importante informare sui rischi

Una campagna intitolata 'Non scuoterlo' è stata avviata per sensibilizzare sull’uso di questa pratica nei confronti dei bambini molto piccoli, tra le due settimane e i sei mesi di età. Un rappresentante di un’associazione di professionisti sanitari ha dichiarato l’importanza di diffondere informazioni sui rischi e le conseguenze, spesso invalidanti, di scuotere i neonati. La campagna mira a prevenire danni e a promuovere la consapevolezza tra i genitori e caregiver.

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "Crediamo molto nella campagna 'Non scuoterlo' per informare sulle problematiche e le conseguenze, anche molto invalidanti, della pratica di scuotere i bambini, soprattutto quelli più piccoli, dalle 2 settimane ai 6 mesi di vita". Lo ha detto Valentina Vanzi, presidente della Commissione d'Albo per infermieri pediatrici della Fnopi-Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche, all'Adnkronos Salute in occasione della campagna che interesserà, l'11 e il 12 aprile, oltre 150 piazze italiane per le Giornate nazionali di prevenzione della sindrome del bambino scosso.... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campagna 'Non scuoterlo', Vanzi (Fnopi): "Importante informare sui rischi" ‘Non scuoterlo’, Fnopi e Terre des Hommes insieme contro la violenza sui minori(Adnkronos) – Proteggere i bambini da ogni forma di violenza unendo la forza umanitaria di una Fondazione di respiro internazionale e le competenze... "Non scuoterlo": la Asl fra la gente per informare sulla campagna contro la sindrome del bambino scossoUn gesto di pochi secondi può provocare un trauma cerebrale gravissimo, con conseguenze permanenti e, in un caso su quattro, anche il coma o la morte. Si parla di: Dalla campagna Non scuoterlo parte l’accordo tra FNOPI e Terre des Hommes. Campagna 'Non scuoterlo', Vanzi (Fnopi): Importante informare sui rischiRoma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Crediamo molto nella campagna 'Non scuoterlo' per informare sulle problematiche e le conseguenze, anche molto invalidanti, della pratica di scuotere i bambini, sopr ... iltempo.it Frana in Molise: una donna segue il navigatore e rimane bloccata in campagna. Salvata dalla Protezione CivileLa donna stava andando da Lanciano a Bari, ma il Gps non ha considerato gli smottamenti causati dal maltempo nella zona ... ilfattoquotidiano.it