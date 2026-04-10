Camion urta la tettoia del campeggio | intervento dei vigili del fuoco a Domaso

Il 10 aprile 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti a Domaso, in via Case Sparse, per un incidente che ha coinvolto un camion. L’autoarticolato ha urtato la tettoia di ingresso di un campeggio, rendendo necessario il loro intervento per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. La polizia ha seguito le operazioni di messa in sicurezza della struttura.

Intervento dei vigili del fuoco nella giornata del 10 aprile 2026 a Domaso, in via Case Sparse, per la messa in sicurezza della tettoia d’ingresso di un campeggio. Secondo le prime informazioni, la struttura è stata danneggiata dal passaggio di un camion, che l’avrebbe urtata compromettendone la. 🔗 Leggi su Quicomo.it Camion perde rimorchio in strada, l’intervento dei vigili del fuocoArezzo, 20 gennaio 2026 – Questa mattina, due squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenute in via di Pescaiola in loc. Auto contro camion, schianto in autostrada nei pressi del casello: intervento dei Vigili del fuocoUna squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta lungo l'autostrada A-14, al chilometro 92, nei pressi del casello di... Domaso, camion urta la tettoia di un campeggio: intervento dei vigili del fuocoOperazione di messa in sicurezza in via Case Sparse dopo il danneggiamento della struttura d’ingresso: nessuna persona coinvolta ... ciaocomo.it Camion urta la tettoia del campeggio, arrivano i vigili del fuocoIntervento di soccorso tecnico urgente a Domaso in via Case Sparse per assistenza alla messa in sicurezza della tettoia dell’ingresso di un campeggio, dopo che era stata danneggiata da un camion. Non ... laprovinciadicomo.it