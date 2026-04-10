Camerata Picena maxi sequestro di abiti e tessuti di lusso

A Camerata Picena, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di grandi quantità di abiti e tessuti di marca contraffatti. L'intervento è stato condotto dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, nel quadro di un’attività volta a contrastare il mercato dei prodotti falsificati. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di tutela del comparto produttivo locale e di lotta alla contraffazione.

Ancona, 10 aprile 2026 - La lotta al mercato del falso e la tutela del distretto produttivo marchigiano segnano un nuovo, importante traguardo grazie all’attività investigativa del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona. In un contesto economico in cui il prestigio dei marchi del lusso rappresenta uno degli asset principali del Paese, l’operazione portata a termine dai militari della compagnia di Falconara Marittima ha permesso di individuare e smantellare un centro di stoccaggio e potenziale confezionamento di capi d’abbigliamento contraffatti situato nel Comune di Camerata Picena. L'attività ispettiva ha preso di mira un capannone industriale in uso a un soggetto di etnia sinica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camerata Picena, maxi sequestro di abiti e tessuti di lusso Prato, contrabbando di tessuti dalla Cina. Maxi sequestro della Guardia di FinanzaLa Guardia di finanza di Prato, sotto la direzione dell’European Public Prosecutor’s Office – Ufficio di Bologna, ha sviluppato un’indagine... Leggi anche: Roma: bigiotteria pericolosa e abiti contraffatti, maxi sequestro in un deposito a Tor Sapienza Si parla di: Tavullia applaude Samuele Uguccioni: congratulazioni al giovane ciclista di Padiglione per il successo alla Coppa Senio; Lavoro e futuro, a Vallefoglia tornano i corsi gratuiti per i cittadini. Articoli di lusso contraffatti: scoperti oltre 200 prodotti falsi nascosti in un capannone cinese a Camerata PicenaCAMERATA PICENA - Sequestrati 200 articoli contraffati in un capannone industriale cinese a Camerata Picena durante i controlli della guardia di finanza Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle di Ancona ... corriereadriatico.it