La Camera di Commercio di Frosinone Latina ha avviato il nuovo assetto gestionale con la prima riunione della giunta, durante la quale sono state stabilite le figure di vertice e le linee guida per il periodo 2026-2031. La riunione ha segnato l'inizio del piano strategico destinato alle imprese locali nei prossimi anni.

La nuova governance della Camera di Commercio Frosinone Latina ha ufficialmente preso il via con la prima riunione della giunta, durante la quale è stata definita la struttura dirigenziale e tracciate le coordinate strategiche per i prossimi anni. Il fulcro dell’incontro ha riguardato la nomina di Giovanni Turriziani a vicepresidente vicario, una scelta condivisa all’unanimità dai componenti della giunta che punta a consolidare il tessuto produttivo del Lazio meridionale attraverso una programmazione operativa immediata. Un nuovo vertice per l’economia del territorio frusinate e latinate. L’asse decisionale dell’Ente vede ora un ruolo centrale per Giovanni Turriziani, figura nota nel settore della rappresentanza industriale con radici profonde nell’imprenditoria di Frosinone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camera di Commercio: nuovo vertice e piano 2026-2031 per le imprese

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Giovanni Turriziani è il vicepresidente della Camera di CommercioLa nuova giunta camerale della Camera di Commercio Frosinone Latina si é riunita oggi con un ordine del giorno particolarmente importante per l’avvio della nuova consiliatura. latinatoday.it

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