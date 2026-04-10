caltagirone sale ancora in mps mediolanum sta con la lista dei fondi

Caltagirone ha incrementato la propria quota in Montepaschi, portandola al 13,5%. Mediolanum ha annunciato il sostegno alla lista dei fondi in vista dell’assemblea. Si parla di un possibile contenzioso riguardante Luigi Lovaglio, mentre il clima attorno alla banca si fa più intenso in vista di appuntamenti rilevanti. La situazione resta sotto osservazione in attesa di sviluppi.

In vista dell’assemblea, il gruppo romano è al 13,5%. Possibile contenzioso su Luigi Lovaglio. Il clima attorno a Montepaschi e quello delle vigilie importanti. La Borsa, prima di altri, sente l’odore della battaglia. Il titolo si scalda: +4% settimanale in un mercato che ha il passo dell’ubriaco. Sulla banca invece si avverte quella sottile eccitazione che precede i grandi scontri assembleari. Piazza Salimbeni, insomma, torna a essere un ring. E quando il confronto si fa aspro gli azionisti smettono di pesarsi e cominciano a contare. Da una parte avanza ancora il gruppo Caltagirone, che non si accontenta del ruolo da comprimario e sale al 13,5% del capitale con un investimento che sfiora i 500 milioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

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