caltagirone sale ancora in mps mediolanum sta con la lista dei fondi

Caltagirone ha aumentato la sua partecipazione in Montepaschi, portandola al 13,5%. Mediolanum ha comunicato di sostenere la lista di fondi in vista dell’assemblea. Si parla di un possibile contenzioso riguardante Luigi Lovaglio. Nei giorni precedenti alle assemblee si registrano tensioni e discussioni tra gli azionisti e i membri del consiglio.

In vista dell’assemblea, il gruppo romano è al 13,5%. Possibile contenzioso su Luigi Lovaglio. Il clima attorno a Montepaschi e quello delle vigilie importanti. La Borsa, prima di altri, sente l’odore della battaglia. Il titolo si scalda: +4% settimanale in un mercato che ha il passo dell’ubriaco. Sulla banca invece si avverte quella sottile eccitazione che precede i grandi scontri assembleari. Piazza Salimbeni, insomma, torna a essere un ring. E quando il confronto si fa aspro gli azionisti smettono di pesarsi e cominciano a contare. Da una parte avanza ancora il gruppo Caltagirone, che non si accontenta del ruolo da comprimario e sale al 13,5% del capitale con un investimento che sfiora i 500 milioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

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