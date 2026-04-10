Hakan Calhanoglu ha segnato un gol di rara precisione contro la Roma, con un tiro dalla distanza che ha attirato l’attenzione di un noto ex calciatore argentino. La rete, realizzata durante una partita ufficiale, ha suscitato commenti positivi e interesse tra appassionati e addetti ai lavori. La conclusione del calciatore turco ha evidenziato la qualità tecnica e la capacità di incidere in momenti decisivi del match.

Hakan Calhanoglu ha siglato una rete straordinaria contro la Roma, un tiro dalla distanza che ha scatenato l’ammirazione di un mito del calcio argentino. Juan Sebastian Veron, che ha fatto della potenza dei calci a distanza il proprio marchio di fabbrica, ha osservato l’azione del centrocampista nerazzurro con l’occhio esperto di chi ha vissuto quella stessa specialità durante la propria carriera. La tecnica del tiro dalla distanza tra tradizione e modernità. Il gol messo a segno dal giocatore turco per chiudere la sfida contro la squadra capitolina è stato un esempio di precisione e forza, un’esecuzione deliberata che ha lasciato poco margine di manovra al portiere Mile Svilar. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calhanoglu travolge la Roma: il verdetto di Veron sul gol perfetto

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