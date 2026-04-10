Calciomercato Torino | occasione Okoli in estate perché il colpo dal Leicester è possibile Due granata pronti a fargli spazio! Novità importanti
Nel calciomercato estivo, il Torino valuta la possibilità di portare nuovamente in Italia Caleb Okoli, attualmente al Leicester. La società granata sta monitorando la situazione del difensore, che potrebbe lasciare il club inglese. Due giocatori del Torino sono pronti a lasciare spazio in rosa per accogliere questa operazione. La trattativa si basa su incontri e valutazioni tra le parti coinvolte.
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