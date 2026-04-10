Calciomercato Milan prezzo dimezzato e occasione da non perdere | il Diavolo deciso sul super talento

Il calciomercato del Milan si concentra sull'acquisto di un attaccante di livello per la prossima stagione. Tuttavia, tra le possibili acquisizioni si fa strada anche un giovane talento offensivo che potrebbe rappresentare un’opportunità interessante. Secondo alcune fonti, il prezzo del giocatore si sarebbe ridotto di oltre metà rispetto alle valutazioni iniziali, rendendo l’affare ancora più allettante per la dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan, la rosa del Diavolo resta corta in vista della prossima stagione. Si perché i rossoneri si apprestano a qualificarsi almeno in una coppa europea (che il Milan non ha giocato quest'anno). Con molti più impegni, la dirigenza del Milan dovrà investire e lavorare molto in estate per ampliare e migliorare la rosa di Massimiliano Allegri praticamente in ogni reparto. Serviranno alternative importanti, ma occhio anche alle opportunità per allungare tutta la squadra. Ecco al momento la rosa del Diavolo. PROSSIMA SCHEDA>>> Nessun innesto a gennaio in questo reparto: restano dei dubbi per quanto riguarda gli esterni e anche i centrali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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CALCIOMERCATO MILAN : NON E UN'IDEA , è UNA DECISIONE

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