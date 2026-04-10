Calciomercato Milan prezzo dimezzato e occasione da non perdere | il Diavolo deciso sul super talento

Durante il calciomercato estivo, il Milan si sta concentrando sull'acquisto di un attaccante di livello per rinforzare il reparto offensivo. Accanto a questa esigenza, la squadra valuta anche un giovane talento offensivo considerato un'opportunità da non lasciarsi sfuggire, con un prezzo che si è ridotto della metà rispetto alle valutazioni iniziali. La società rossonera sta monitorando attentamente questa situazione.

Calciomercato Milan, la rosa del Diavolo resta corta in vista della prossima stagione. Si perché i rossoneri si apprestano a qualificarsi almeno in una coppa europea (che il Milan non ha giocato quest'anno). Con molti più impegni, la dirigenza del Milan dovrà investire e lavorare molto in estate per ampliare e migliorare la rosa di Massimiliano Allegri praticamente in ogni reparto. Serviranno alternative importanti, ma occhio anche alle opportunità per allungare tutta la squadra. Ecco al momento la rosa del Diavolo. PROSSIMA SCHEDA>>> Nessun innesto a gennaio in questo reparto: restano dei dubbi per quanto riguarda gli esterni e anche i centrali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, prezzo dimezzato e occasione da non perdere: il Diavolo deciso sul super talento CALCIOMERCATO MILAN : NON E UN'IDEA , è UNA DECISIONE Temi più discussi: Calciomercato Milan, prezzo dimezzato e occasione da non perdere: il Diavolo deciso sul super talento; Un fantasista dalla Bundesliga: prezzo dimezzato, Yildiz lo ‘porta’ al Milan; Un fantasista dalla Bundesliga | prezzo dimezzato Yildiz lo ‘porta’ al Milan; Bomba Milan, Leao via per 50 milioni: la situazione. Un fantasista dalla Bundesliga: prezzo dimezzato, Yildiz lo ‘porta’ al MilanIl Milan guarda anche alla Bundesliga per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Champions League. È noto a tutti il forte interesse per Leon Goretzka, ingaggiabile a zero visto che non rinnoverà ... calciomercato.it Calciomercato Milan, Fofana il sacrificato in estate?Calciomercato Milan, il grande sacrificato in uscita del club rossonero nel corso della prossima estate potrebbe essere Fofana ... milannews24.com #Calciomercato #Milan, super talento a un prezzo ‘scontato’: il Diavolo ci pensa davvero #SempreMilan - facebook.com facebook #Calciomercato #Milan, super talento a un prezzo ‘scontato’: il Diavolo ci pensa davvero #SempreMilan x.com