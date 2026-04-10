Calciomercato Inter situazione Bastoni da monitorare | individuato l’eventuale sostituto
Durante il calciomercato, la situazione riguardante il difensore dell’Inter ha attirato l’attenzione, con attenzione particolare al possibile sostituto. La dirigenza segue da vicino le alternative disponibili sul mercato e le eventuali mosse per rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le discussioni sono in fase avanzata.
Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro: sul taccuino del DS c’è questo clamoroso scambio. I nomi sul piatto Acerbi e il richiamo dell’Arabia: Inzaghi lo vuole all’Al-Hilal per l’ultima danza. Il retroscena Ederson e la tentazione Inter: Marotta prova lo sgambetto all’Atletico Madrid per il brasiliano. E c’è un precedente Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Calciomercato Inter, per l’Under 23 possibile colpo tra i pali! L’obiettivo è quel talento del Monaco classe 2006 Pea verso il ritorno all’Inter? Dialoghi in corso per un ruolo da coordinatore tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter, individuato il sostituto di Calhanoglu: Matteo Moretto fa il puntodi Redazione Inter News 24 Calciomercato Inter, nerazzurri pronti a muoversi con decisione su un nuovo profilo tecnico per rinforzare la mediana di...
Inter, Bisseck tra rinnovo e addio: individuato il sostituto | ESCLUSIVODopo un avvio di stagione non facile, con i rumors su un possibile addio a gennaio, Yann Bisseck ha pian piano conquistato la fiducia di Cristian...
Temi più discussi: Calciomercato – Inter-Barcellona, idea scambio Bastoni-Dani Olmo: le ultimissime; Mercato, Biasin: Ho fatto le mie verifiche su Bastoni e mi hanno risposto che l’Inter…; Inter, Bastoni ha detto sì al Barcellona: si trattano già i dettagli del contratto, c'è una cifra per la cessione; Calciomercato Inter, per il dopo Bastoni si punta Calafiori: i dettagli e la concorrenza della Juve.
Calciomercato Inter, Bastoni al Barcellona. Una storia ancora tutta da scrivereSul presunto asse caldo tra Inter e Barcellona per Alessandro Bastoni, nelle ultime ore si è detto di tutto. Ma la realtà, ad oggi, è. tuttomercatoweb.com
Inter, hanno scelto il sostituto di Bastoni: club pronto a chiudereIn dubbio per Como-Inter, Alessandro Bastoni resta al centro dei rumors di calciomercato. Di quelli, ovviamente, che lo danno diretto al Barcellona nella prossima estate. calciomercato.it
Pio Esposito é il nuovo Pianmonti #pioesposito #inter #seriea #CalcioMercato - facebook.com facebook
#Inter - Nessun problema per #Thuram, #Lautaro e #Bastoni, regolarmente in gruppo ad Appiano Gentile. Out solo #Bisseck per la trasferta di #Como x.com