Durante il calciomercato, la situazione riguardante il difensore dell’Inter ha attirato l’attenzione, con attenzione particolare al possibile sostituto. La dirigenza segue da vicino le alternative disponibili sul mercato e le eventuali mosse per rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le discussioni sono in fase avanzata.

Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro: sul taccuino del DS c’è questo clamoroso scambio. I nomi sul piatto Acerbi e il richiamo dell’Arabia: Inzaghi lo vuole all’Al-Hilal per l’ultima danza. Il retroscena Ederson e la tentazione Inter: Marotta prova lo sgambetto all’Atletico Madrid per il brasiliano. E c’è un precedente Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Calciomercato Inter, per l’Under 23 possibile colpo tra i pali! L’obiettivo è quel talento del Monaco classe 2006 Pea verso il ritorno all’Inter? Dialoghi in corso per un ruolo da coordinatore tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, situazione Bastoni da monitorare: individuato l’eventuale sostituto

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Inter, Bisseck tra rinnovo e addio: individuato il sostituto | ESCLUSIVODopo un avvio di stagione non facile, con i rumors su un possibile addio a gennaio, Yann Bisseck ha pian piano conquistato la fiducia di Cristian...

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Inter, hanno scelto il sostituto di Bastoni: club pronto a chiudereIn dubbio per Como-Inter, Alessandro Bastoni resta al centro dei rumors di calciomercato. Di quelli, ovviamente, che lo danno diretto al Barcellona nella prossima estate. calciomercato.it

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#Inter - Nessun problema per #Thuram, #Lautaro e #Bastoni, regolarmente in gruppo ad Appiano Gentile. Out solo #Bisseck per la trasferta di #Como x.com