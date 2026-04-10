Simone Inzaghi ha chiamato Francesco Acerbi per rinforzare la linea difensiva della squadra nel calciomercato. Acerbi, che ha spento 38 candeline a febbraio, mostra una continuità di rendimento che si distingue rispetto ad altri giocatori più giovani, nonostante qualche episodio di calo di forma. La decisione di ingaggiare l’esperto difensore si inserisce in una strategia di rafforzamento della rosa in vista delle prossime partite.

Trentotto candeline spente a febbraio. Ma una costanza di rendimento – al netto di un paio di umanissimi giri a vuoto – da far impallidire i colleghi più giovani. E poco importa se il minutaggio si è ridotto rispetto al passato. Quando c’è stato bisogno di mordere alle caviglie del Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Simone Inzaghi chiama Francesco Acerbi

Clamoroso in Arabia Saudita: l’ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi a rischio esonero!Secondo la (discutibilissima) opinione di Thierry Henry senza Simone Inzaghi alla guida l’Inter, almeno in Europa, si sarebbe persa.

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CANCELO-INTER: COSA MANCA INZAGHI CHIAMA ACERBI...E FRATTESI

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