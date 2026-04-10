Calciomercato Inter capitolo Stankovic | ovvero two is megl che uan

Nel calciomercato dell'Inter si torna a parlare di Stankovic, con voci che rilanciano l'ipotesi di un possibile ritorno. La trattativa sembra coinvolgere diversi aspetti legati alla dirigenza e alle strategie future della squadra. Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni su incontri e contatti tra le parti interessate, senza conferme ufficiali o dettagli specifici. La situazione resta in evoluzione, mentre i tifosi attendono sviluppi concreti.

Two is megl che uan, recitava a metà anni Novanta una nota pubblicità di gelati industriali. Un massima che tra un paio di mesi il calciomercato dell’Inter potrebbe riproporre in salsa calcistica: se Aleksandar Stankovic è abbastanza sicuro di un ritorno a Milano, suo fratello Filip potrebbe davvero fargli compagnia. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, capitolo Stankovic: ovvero “two is megl che uan” Elia Caprile, du is megl che uanCon due interventi in pochissimi secondi il portiere del Cagliari è riuscito a salvare il vantaggio dei rossoblù contro la Fiorentina Mettere ordine... Calciomercato Inter: Aleksandar Stankovic continua a far beneSebbene il centrocampo della Beneamata stia nel suo complesso girando a meraviglia, qualcosa in estate lì nel mezzo potrebbe cambiare. Si parla di: Inter, certezza Stankovic. Il figlio d'arte è pronto al ritorno in nerazzurro. Inter, torna Stankovic: il piano di Chivu per il 2026/2027Stankovic all'Inter - Tutto fatto per il ritorno di Aleksandar Stankovic all'Inter nella prossima stagione: come lo gestirà Chivu ... fantamaster.it Gds – Inter, riecco gli Stankovic: Ale già fatto, torna Filip a queste cifre. A meno che…L'Inter lavora anche in ottica della prossima stagione e tiene d'occhio i giocatori che potrebbe rientrare dopo essere andati a giocare ... msn.com