Nel calciomercato dell'Inter, si parla di un possibile grande acquisto che coinvolge anche i giocatori più esperti della rosa. Secondo un giornalista sportivo, il nome che circola con più insistenza è quello di Marco Palestra, considerato un obiettivo importante per la società nerazzurra. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con i senatori della squadra che spingono affinché si concretizzi l’operazione.

Secondo il giornalista sportivo Alfio Musmarra il grande colpo di calciomercato dell’Inter potrebbe essere Marco Palestra. In base a questa ricostruzione l’interesse della società nerazzurra verso il laterale in forza al Cagliari – ma di proprietà dell’Atalanta – sarebbe “reale, verificato”. Anzi, per Musmarra qualche senatore del gruppo Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, anche i senatori spingono per Palestra

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Calciomercato Inter, pronta l’offerta per Marco PalestraNell’ennesima figuraccia della Nazionale italiana con aspirazioni mondiali, possiamo trovare anche qualche nota positiva.

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