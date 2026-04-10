Durante la sessione di calciomercato estivo, il Como ha mostrato interesse per un attaccante del Valladolid, noto come Chuki. La società sta valutando le possibilità di portarlo in Serie A, mentre il nome di Fabregas viene associato a questa operazione come possibile intermediario o figura coinvolta nelle trattative. La situazione attuale riguarda la negoziazione tra le parti e le eventuali offerte in campo per assicurarsi il calciatore.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Como: Fabregas irrompe nella corsa per Chuki! Chi è il nuovo obiettivo e qual è la situazione per portarlo in Serie A

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