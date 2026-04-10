Calcio Inter | ancora uno stop per Lautaro Martinez

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha dovuto interrompere nuovamente l’attività a causa di un fastidio muscolare al polpaccio sinistro. Si tratta dello stesso infortunio che lo aveva già fermato alcune settimane fa, prima di tornare in campo con una doppietta contro la Roma. La sua condizione fisica continuerà ad essere monitorata nei prossimi giorni.

Roma, 10 apr. (askanews) – Nuovo stop muscolare per il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro, lo stesso che lo aveva già costretto a fermarsi nelle scorse settimane, prima del rientro con doppietta contro la Roma. Secondo quanto comunicato dal club nerazzurro, Martinez si è sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni. Dalle prime indicazioni, il giocatore dovrà osservare uno stop di circa due settimane. Salterà quindi la sfida contro il Como, quella successiva contro il Cagliari e con ogni probabilità anche il ritorno di Coppa Italia, ancora contro il Como. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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