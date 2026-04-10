Un episodio di violenza domestica ha portato all’arresto di un individuo accusato di aver aggredito i propri genitori con calci e pugni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe impedito alla madre di entrare in cucina, chiudendola a chiave. Le aggressioni sono state segnalate come frequenti all’interno della famiglia. La polizia ha intervenuto e ha portato l’indagato in caserma.

Calci e pugni, aggressioni all’ordine giorno ai propri genitori, arrivando addirittura a impedire alla madre di accedere alla cucina, chiudendola a chiave. Nonostante l’allontanamento del figlio 46enne dalla casa di famiglia, l’uomo continua a presentarsi nell’abitazione della coppia per sessanta volte. Così scatta un’esecuzione di custodia cautelare nei confronti del figlio, che finalmente viene arrestato dai carabinieri. È finito così, l’altro ieri, un vero e proprio incubo per una coppia di anziani: il figlio è finito in manette per maltrattamenti. I militati della stazione di Porto Garibaldi hanno arrestato un 46enne, dando esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura della custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calci e pugni ai genitori: finisce in manette

Calci, pugni e minacce di morte ai genitori: 19enne finisce in carcereIl giovane è stato arrestato dopo l'ennesima aggressione ai danni dei familiari picchiati e costretti a non uscire dalla loro camera Un diciannovenne...

Calci, pugni e sputi a polizia locale e addetto alla vigilanza, ma alla fine finisce in manetteIl 38enne avrebbe provato ad appropriarsi di numerose bottiglie di alcolici in un supermercato di piazza Cittadella, a Verona Il 38enne dunque è...

Temi più discussi: Calci e pugni ai poliziotti: arrestato; Pomeriggio di violenza a Cantù calci e pugni ai Carabinieri dopo il furto di un monopattino; Rissa al parco da far west: litigano per il cane, poi calci e pugni davanti ai passanti; Pugni, calci e morsi ai poliziotti: 34enne veronese espulso da Brescia per 4 anni.

Brescia, colpisce a pugni calci e schiaffi la ex: arrestato 45enneViolenta aggressione in pieno giorno ai danni di una donna, già vittima di maltrattamenti. La Polizia ha arrestato l’uomo trovandolo in possesso di cocaina. quibrescia.it

Agguato al parco: aspetta l’ex e la picchia con calci e pugniViolenza brutale, premeditata. Una donna aggredita all’improvviso, scaraventata a terra e colpita senza pietà. È accaduto a Brescia, dove un 45enne pregiudi ... elivebrescia.tv

Ragazzina riempita di calci e pugni: il video esclusivo di Umbria24 Grave episodio di violenza tra minorenni al Cospea Village di Terni nel pomeriggio di venerdì 5 aprile. Umbria24 pubblica in esclusiva le immagini dell'aggressione, alcune riprese a distanza - facebook.com facebook