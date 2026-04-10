Calabria fuori dal commissariamento sanitario | le reazioni della politica tra soddisfazione e senso di responsabilità

Dopo 17 anni, la regione Calabria non è più sotto il commissariamento sanitario. Ieri il Consiglio dei ministri ha deciso di revocare la misura straordinaria, che era stata introdotta nel 2009 per affrontare un grave disavanzo finanziario e problemi strutturali nel sistema sanitario locale. La decisione ha suscitato reazioni di soddisfazione tra alcuni rappresentanti politici, mentre altri hanno espresso un senso di responsabilità nel momento del cambiamento.

Dopo 17 anni, la sanità calabrese esce dal commissariamento: ieri il Consiglio dei ministri ha infatti revocato la misura straordinaria imposta nel 2009 per far fronte al grave disavanzo finanziario e alle criticità strutturali del sistema sanitario regionale. La decisione arriva al termine di un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Campania fuori dal piano di rientro, le reazioni del mondo della politicaTempo di lettura: 7 minuti “L’uscita della Campania dal piano di rientro sanitario rappresenta una notizia importante e attesa da anni, che segna un... Sanità, Campania uscita dal piano di rientro: le reazioni della politicaFratelli d'Italia elogia la collaborazione istituzionale, il Partito Democratico rivendica il risanamento dei conti regionali e chiede risorse... Temi più discussi: Calabria, Cdm revoca commissariamento Sanità. Occhiuto: Fatto storico; Occhiuto: Dopo 17 anni la Calabria esce dal commissariamento della sanità · ilreggino.it; Fine del Commissariamento, la Politica torna padrona della Sanità in Calabria; Sanità calabrese fuori dal commissariamento: arriva la revoca del Consiglio dei ministri. Calabria fuori dal commissariamento sulla sanità, Cannizzaro: bravo Occhiuto, è un risultato storico | VIDEOLo ha appena annunciato, artefice di questo grande risultato storico per la Calabria, parlo di Roberto Occhiuto, grazie al quale da questo momento, dopo 17 anni, la Calabria è fuori dal commissariame ... strettoweb.com Dopo 17 anni la Calabria è fuori dal commissariamento per la sanità. Occhiuto evento storicoROMA -La Calabria è fuori dal commissariamento per la sanità. Lo ha deciso oggi il Consiglio dei ministri. Su proposta del ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, e con parere favorevole ... quicosenza.it ISOLA TERRA NOSTRA PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA ROBERTO OCCHIUTO, DOPO 17 ANNI LA REGIONE CALABRIA E FUORI DAL COMMISSARIAMENTO SONO LE PAROLE ESPRESSE DAL PRESIDENTE Isola Terra Nostra Città di Croto - facebook.com facebook Poliziotto fuori servizio salva un’anziana e sua figlia da un incendio in Calabria x.com