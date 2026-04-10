Calabria arriva il reddito di merito | mille euro al mese agli studenti che restano nella Regione

In Calabria è stato annunciato un nuovo incentivo destinato agli studenti che scelgono di rimanere nella regione per continuare gli studi. Si tratta di un contributo di 1.000 euro al mese, messo a disposizione dal governo regionale. La misura è stata introdotta per cercare di arginare l’emorragia di giovani e talenti che lascia la Calabria in cerca di opportunità altrove.

Un contributo di 1.000 euro al mese per chi resta a studiare in Calabria. È la misura adottata per contrastare la fuga dei cervelli calabresi ideata dal presidente della regione e vice segretario di Forza Italia Roberto Occhiuto attraverso quello che ha battezzato il “reddito di merito”. Dopo il via libera della Giunta regionale, bisognerà attendere mercoledì 15 aprile per la firma del Protocollo d’Intesa tra il governatore e i rettori delle università regionali. Il versamento sarà effettuato a partire dal prossimo anno accademico sia per le matricole che per gli studenti già iscritti, ma che dovranno comunque rispettare i requisiti. Lo aveva promesso già durante la campagna elettorale dopo le sue stesse dimissioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Le parole del presidente della Calabria alla vigilia dell'incontro dei vertici del partito - facebook.com facebook

Pinakes, tavolette in argilla del V sec. a.C. ideate e prodotte dai ceramisti di Locri per la devozione a Persefone. In ambito cultuale locrese era correlato alla fanciulla che diventa donna. Conservate tra il museo di Locri e Reggio Calabria #Calabria #ancient #a x.com