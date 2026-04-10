Cala Materdomini i nuovi gestori si presentano | Pronti a partire dovremo ristrutturare tutto

Nuovi gestori hanno preso in carico il compendio di Cala Materdomini, annunciando l’intenzione di intervenire con lavori di ristrutturazione. Fabio Fatelli, rappresentante dell’associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata il bando, ha espresso entusiasmo e disponibilità a partire con i lavori. La loro presentazione ufficiale segna l’inizio di un nuovo percorso per la struttura, che sarà soggetta a interventi di riqualificazione.

L'emozione di Fabio Fatelli, rappresentante dell'Ati capeggiata da “Materia” che si è aggiudicata il bando per la gestione del compendio di Cala Materdomini. I nuovi gestori hanno illustrato il progetto per il rilancio della struttura, che necessita di una totale ristrutturazione, dopo due anni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Gestione Cala Materdomini: presentata la proposta progettuale “Amare”Il soggetto proponente è l’impresa “Monkey” di Lorenzo Cacciatore che opera nel territorio dal 2022 con attività di gestione bar e servizi connessi... Bando cala Materdomini: parte la diffida, rinviata l'apertura delle busteUna delle tre società concorrenti chiede la sospensione della procedura e l'esclusione del proponente che, attraverso un comunicato stampa, ha... Temi più discussi: Bando per Cala Materdomini: aperte le buste, venerdì la scelta del gestore; Brindisi, Cala Materdomini: aperte le buste, venerdì il nuovo gestore; Due società per la spiaggia Cala Materdomini di Brindisi: venerdì prossimo la scelta del nuovo gestore; A Materdomini riapre il Picnic: lo storico locale anni '60 sarà ristorante di lusso e beach-bar. Il progetto. Cala Materdomini senza pace, i vandali distruggono le telecamereDistrutto l'impianto di videosorveglianza della spiaggia di Cala Materdomini, l'ufficio Patrimonio del Comune non ha perso tempo e ha convocato già oggi la seconda classificata del vecchio bando per ... quotidianodipuglia.it Cala Materdomini, bagni e docce sporchi e abbandonati, appello dei bagnanti: «Servono almeno vigilanza e pulizie»Purtroppo, nonostante i diversi appelli che più volte hanno messo in risalto la precaria situazione che accompagna la struttura balneare pubblica di Cala Materdomini, con l'assalto dei primi bagnanti ... quotidianodipuglia.it NON SOLO CALA MATERDOMINI NEL MIRINO DEI VANDALI, NUOVAMENTE PRESI DI MIRA GLI EX ALLOGGI DELLA MARINA MILITARE SULL’ISOLA DI SANT’ANDREA Nuovi atti di vandalismo in questi giorni sull’isola di Sant’Andrea, dove, per dare prov - facebook.com facebook