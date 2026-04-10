Cala Materdomini | finalmente l' assegnazione Parte la sfida per il rilancio della spiaggia

A Brindisi è stata annunciata l'assegnazione della gestione di Cala Materdomini. L'incarico sarà affidato a un'Ati, un'associazione temporanea di imprese, guidata dall'impresa denominata “Materia”. La concessione avrà una durata di nove anni, con possibilità di rinnovo per altri nove. La decisione segna l'inizio di un percorso per il rilancio della spiaggia, che coinvolge diversi attori e investimenti.

BRINDISI – Sarà l'Ati (associazione temporanea di impresa) capeggiata da “Materia” a gestire il compendio di Cala Materdomini per i prossimo nove anni, rinnovabili di altre nove. L'assegnazione del bando di gara è stata formalizzata stamattina (venerdì 10 aprile) presso gli uffici della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Bando cala Materdomini: parte la diffida, rinviata l'apertura delle busteUna delle tre società concorrenti chiede la sospensione della procedura e l'esclusione del proponente che, attraverso un comunicato stampa, ha... Gestione Cala Materdomini: presentata la proposta progettuale “Amare”Il soggetto proponente è l’impresa “Monkey” di Lorenzo Cacciatore che opera nel territorio dal 2022 con attività di gestione bar e servizi connessi... Argomenti più discussi: Due società per la spiaggia Cala Materdomini di Brindisi: venerdì prossimo la scelta del nuovo gestore; Cala Materdomini, aperte le buste: venerdì si conoscerà il nuovo gestore. La spiaggia di Cala Matedomini ha un nuovo gestoreSi è aggiudicata la gestione della spiaggia pubblica di Cala Materdomini di Brindisi l’associazione temporanea di imprese (Ati) ... msn.com Cala Materdomini, al via l’apertura delle offerte tecniche: seduta pubblica in ComuneCOMUNE DI BRINDISI - Prosegue l’iter amministrativo per la concessione delle aree del compendio Cala Materdomini – Bocche di Puglia. Il Comune di Brindisi ha reso noto che mercoledì 8 aprile 2026, a ... brindisisera.it NON SOLO CALA MATERDOMINI NEL MIRINO DEI VANDALI, NUOVAMENTE PRESI DI MIRA GLI EX ALLOGGI DELLA MARINA MILITARE SULL’ISOLA DI SANT’ANDREA Nuovi atti di vandalismo in questi giorni sull’isola di Sant’Andrea, dove, per dare prov - facebook.com facebook