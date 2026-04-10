Cade in bici e viene travolta da un' auto | morta Carmina Spagnolo

Nella mattina di giovedì 9 aprile, un'anziana è caduta dalla bicicletta in via Pisanello ed è stata poi investita da un'auto. La donna, identificata come Carmina Spagnolo, è deceduta a seguito dell'incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

È morta Carmina Spagnolo, l'anziana che nella mattina di giovedì 9 aprile è caduta in bici ed è stata travolta da un'auto in via Pisanello. La donna, 79 compiuti da poco, si trovava a pochi passi da casa quando, probabilmente perdendo l'equilibrio, è finita a terra. Un attimo dopo un'Audi A3 l'ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina SpagnoloCarmina Spagnolo è morta nella mattinata del 9 aprile dopo essere stata travolta da un'auto in via Pisanello a Milano. Argomenti più discussi: Cade in bici e viene travolta da un'auto: morta Carmina Spagnolo; Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina Spagnolo. Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina SpagnoloCarmina Spagnolo è morta nella mattinata del 9 aprile dopo essere stata travolta da un'auto in via Pisanello a Milano ... fanpage.it Ciclista investita dopo una caduta: Carmina Spagnolo scivola sull’asfalto e viene travolta da un’autoMilano, la donna è morta a due passi da casa, vittima di una tragica carambola in via Pisanello. Incidente simile in piazza Morbegno ... ilgiorno.it A Montecarlo l'azzurro commenta le parole dello spagnolo e chiarisce le sue priorità: "Parigi e Wimbledon i tornei più importanti" - facebook.com facebook