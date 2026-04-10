Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta | morta Carmina Spagnolo

Una donna è deceduta nella mattinata del 9 aprile a Milano dopo essere stata investita da un’auto in via Pisanello, mentre si trovava in bicicletta. L’incidente è avvenuto in un’area dove era vietato parcheggiare, vicino a un mercato. La vittima è stata travolta mentre transitava tra le auto in sosta e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi.

Carmina Spagnolo è morta nella mattinata del 9 aprile dopo essere stata travolta da un'auto in via Pisanello a Milano. La 79enne era appena caduta con la bici tra le auto in sosta vietata per il mercato rionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Si parla di: Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina Spagnolo. Cade con la bici tra le auto in sosta vietata al mercato a Milano e viene travolta: morta Carmina SpagnoloCarmina Spagnolo è morta nella mattinata del 9 aprile dopo essere stata travolta da un'auto in via Pisanello a Milano ... fanpage.it Ciclista investita dopo una caduta: Carmina Spagnolo scivola sull’asfalto e viene travolta da un’autoMilano, la donna è morta a due passi da casa, vittima di una tragica carambola in via Pisanello. Incidente simile in piazza Morbegno ... ilgiorno.it