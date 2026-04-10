Da cinquant’anni, la cartoleria Busignani è una presenza stabile nel centro di Santarcangelo, diventando un punto di riferimento per la comunità locale. Fondato circa mezzo secolo fa, il negozio è stato recentemente celebrato in occasione dell’anniversario, con commenti sul tentativo di sfidare i giganti del web grazie alla propria simpatia. I proprietari, Gilberto e Mirco, continuano a gestire l’attività con passione, mantenendo vivo il rapporto con i clienti.

"Andiamo al negozio di Gilberto e Mirco?". Da mezzo secolo la cartoleria Busignani è un punto di riferimento per i santarcangiolesi. Chi varca la soglia non entra semplicemente in una cartoleria: entra nella vita di Gilberto e Mirco Busignani, padre e figlio, che il primo aprile hanno festeggiato 50 anni di attività. Un traguardo che in un’era dominata dallo shopping online, assume un valore speciale. Il segreto del successo? "L’umanità e il contatto che ancora in tanti cercano". Certo, "la crisi del commercio c’è ed è inevitabile – racconta Mirco, titolare insieme al padre – È impossibile competere con l’online. Ma noi abbiamo il nostro modo di fare, la nostra professionalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Busignani compie 50 anni: "Sfidiamo i giganti del web con la nostra simpatia"

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