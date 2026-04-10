Buon compleanno Nancy Brilli Caterina Caselli Claudio Magris

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità, tra cui attrici, cantanti e scrittori. Tra loro ci sono Nancy Brilli, Caterina Caselli, Claudio Magris, Valerio Scanu, Silvia Roberto e James Lee Dozier. Ognuno di loro ha raggiunto un nuovo anno, segnando un momento di ricordo e di festa per le rispettive carriere e percorsi di vita. La giornata è dedicata a loro e alle loro attività pubbliche.

Buon compleanno Valerio Scanu, Caterina Caselli, Silvia Roberto, Nancy Brilli, James Lee Dozier, Claudio Magris, Luigi Frati, Aldo Grasso, Sebastiano Maffettone, Ricardo Franco Levi, Angelo Cera, Steven Seagal, Claudio Costamagna, Gianluca Susta, Rosanna Banfi, Raffaello Vignali, Alessandro Bonan, Stefano Vaccari, Giulio Cesare Sottanelli, Luca Telese, Roberto Carlos, Andrès Guglielminpietro, Cristiano Zanetti, Lorenzo Fontana, Alessia Ventura, Mauro Sarmiento, Gonzalo Javier Rodríguez. Oggi 10 aprile compiono gli anni: Silvia Roberto, giornalista; James Lee Dozier, generale; Pietro Campedelli, produttore cinema; Elvio Monti, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra; Claudio Magris, scrittore; Nicola Ciccolo, ex calciatore Lazio, allenatore; Luigi Brioschi, editore, traduttore, scrittore; Mauro Antonio Miglieruolo, scrittore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Nancy Brilli, Caterina Caselli, Claudio Magris La Volta Buona, nuova settimana su Rai 1 con Caterina Balivo: da Anita Caprioli a Nancy Brilli, tutti gli ospitiNuova settimana di racconti, spettacolo, attualità televisiva e musica per La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in... Buon compleanno Mauro Tassotti, Claudio Marchisio…Oggi 19 gennaio compiono gli anni: Micaela Giustiniani, attrice, doppiatrice; Tippi Hedren, attrice (Gli uccelli di Hitchcock); Virgilio Braconi,...