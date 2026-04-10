Durante una trasmissione radiofonica, Enzo Bucchioni ha espresso critiche riguardo alla gestione della squadra da parte di Massimiliano Allegri. Secondo l’opinionista, l’allenatore si concentra più sui giocatori che sullo sviluppo del gioco. Bucchioni ha anche suggerito che Allegri dovrebbe trovare nuove soluzioni tattiche per migliorare le prestazioni della squadra. Le sue parole sono state pronunciate durante una trasmissione radiofonica dedicata al calcio.

La sconfitta contro il Napoli ha riacceso le preoccupazioni dei tifosi rossoneri: lo scudetto è sfumato definitivamente e ora il Milan deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici (Como, Juventus e Roma). Massimiliano Allegri è tornato al centro delle polemiche, accusato di difensivismo e mancanza di coraggio. Tra i più duri, anche Enzo Bucchioni, che ha criticato il tecnico toscano perché "mette al centro i giocatori e non il gioco". Di seguito, l'intervento del giornalista ai microfoni di 'TMW Radio'. "Non vedo rischi. Se vedi il Como, ma anche Juve e Roma non è che abbiano rendimenti costanti. Non ha il fiato sul collo, ma il Milan i problemi ce li ha. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bucchioni: “Allegri mette al centro i giocatori e non il gioco, dovrebbe inventarsi qualcosa…”

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