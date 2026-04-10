Buca del Cimone il WWF contro gli edifici fatiscenti che deturpano il paesaggio

A circa 2.000 metri di quota sulla montagna più alta dell'Appennino settentrionale, due edifici in stato di abbandono si trovano a circa 190 metri dalla vetta del Monte Cimone. Queste strutture, ormai fatiscenti, si trovano nel cuore del Parco Regionale del Frignano e sono visibili in uno dei paesaggi montani più rappresentativi della regione. La presenza di queste costruzioni ha suscitato critiche da parte di un'organizzazione ambientalista locale.

A quasi 2.000 metri di quota, a circa 190 metri di dislivello dalla vetta del Monte Cimone – il punto più alto dell'Appennino settentrionale e simbolo del Parco Regionale del Frignano – due strutture in stato di abbandono deturpano uno dei paesaggi montani più iconici della regione.Un edificio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Arese, ignoti deturpano con scritte volgari i muri di edifici pubbliciUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Il bando del verde non convince il Wwf che avverte: “Potature in primavera reato contro la biodiversità”L'associazione ambientalista chiede al Comune di Foggia di ritirare il bando per un accordo quadro da oltre 8 milioni di euro Il nuovo Accordo Quadro...