Una recente notizia riguarda l’accusa di stalking rivolta a una professionista del settore investigativo. In un articolo pubblicato il 19 marzo, si fa riferimento a presunti comportamenti offensivi e intimidatori attribuiti alla donna. Tuttavia, viene precisato che l’isola di Lipari non ha alcun coinvolgimento diretto nella vicenda e che il suo nome non è collegato alle accuse. La vicenda è ancora oggetto di indagine.

In relazione all’articolo pubblicato in data 19 marzo dal titolo “ Fotomontaggi e insulti: Roberta Bruzzone indagata per stalking. Le chat crude contro la collega Elisabetta Sionis ” relativo all’inchiesta della procura di Cagliari nei confronti della criminologa Roberta Bruzzone, per dovere di rettifica si precisa che il collaboratore della criminologa non ha subito alcuna condanna: il procedimento aperto a suo carico è stato annullato dalla Corte di Appello di Cagliari, quindi il sig. Lipari è estraneo alla vicenda. Si apprende infatti che: Il signor Lucio Carmelo Lipari è un cittadino libero da ogni addebito in relazione alla vicenda della dottoressa Bruzzone di cui è indicato come collaboratore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bruzzone accusata di stalking: Lipari è totalmente estraneo alla vicenda

Roberta Bruzzone accusata di stalking da una collega: rischia il rinvio a giudizioRoberta Bruzzone è accusata di stalking da una sua collega: avrebbe creato dei gruppi dove insieme ad altri l'avrebbe offesa con insulti pesanti...

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