BRUNO VESPA NON SI SCUSA E ATTACCA IL PD | LE DURE PAROLE DEL GIORNALISTA

Il giornalista Bruno Vespa ha deciso di non chiedere scusa né a un rappresentante del Partito Democratico né ai telespettatori di Rai1, dopo aver avuto una reazione che ha suscitato sorpresa e critiche. Vespa ha infatti confermato le sue posizioni e ha continuato a esprimersi in modo deciso, senza modificare il suo atteggiamento nei confronti di quanto accaduto. La sua scelta ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le vicende televisive.

Bruno Vespa non solo non si scusa con Provenzano (PD) e con i telespettatori di Rai1, rimasti sbigottiti da una reazione fuori luogo nei modi e nei toni, ma rilancia. Come sanno bene Agcom e Rai, Porta a Porta ha sempre fatto, dalle origini, della par condicio costantemente la sua forse stupida religione (In questa stagione il Pd è da noi numericamente presente più di ogni altro partito). Ma comprendo perfettamente il disagio dei componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai. Abituati nella televisione d’oggi a non avere quasi dappertutto controparte se non talvolta in misura simbolica, capisco che trovino normale che l’onorevole... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BRUNO VESPA NON SI SCUSA E ATTACCA IL PD: LE DURE PAROLE DEL GIORNALISTA Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, "stia zitto": ira del Pd, "Rai prenda le distanze"Scoppia la polemica tra il Pd e Bruno Vespa dopo l’attacco del conduttore all’ex ministro in quota dem Giuseppe Provenzano nel corso di Porta a Porta. “Stia zitto!”: Bruno Vespa contro Provenzano del PD. La lite in diretta scatena i partitiScontro in diretta nella puntata del 9 aprile a Porta a Porta tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano: urla e accuse innescano la dura reazione... Temi più discussi: Milo Infante e Bruno Vespa, la polemica continua con l'invito ai telespettatori di Rai 2 a restare su Rai 2; Bruno Vespa con camice tra gli ustionati di Crans-Montana: è bufera sui social; Stia zitto!: Bruno Vespa contro Provenzano del PD. La lite in diretta scatena i partiti; Striscia la notizia: Milo Infante lancia un guanto di sfida a Bruno Vespa: Restate su Rai 2 Video. Provoca Bruno Vespa, lui si infuria: non glielo consento. Scontro in diretta con Provenzano (PD): la battuta che ha fatto arrabbiare il conduttoreUna battuta pungente ha scatenato la furia di Bruno Vespa nel corso dell’ultima puntata di Porta a Porta, su Rai 1. Il conduttore, infatti, si è reso protagonista di un alterco con un ospite, Giuseppe ... strettoweb.com Ora Bruno Vespa è davvero nei guai: dopo i fatti di ieri sera, si parla di provvedimenti sera, che succederà?Quella che è andata in onda ieri e che ha visto Bruno Vespa protagonista è stata una brutta pagina di televisione: provvedimenti in arrivo. donnapop.it Insultare Bruno Vespa in diretta francamente è una caduta di stile che non ci saremmo aspettati da un autorevole esponente del Pd. I dati sulle presenze a Porta a Porta e la storia professionale di Bruno Vespa dimostrano un equilibrio che è evidentemente m x.com Bruno Vespa furioso nello studio di Porta a Porta contro Peppe Provenzano del Pd. Il giornalista reagisce a una battuta del dem e perde completamente le staffe in studio: “Stai zitto”, gli urla. Immediate le reazioni del Partito democratico per la reazione “inacce - facebook.com facebook