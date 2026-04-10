Durante una puntata del programma televisivo, Bruno Vespa ha avuto uno scontro con Provenzano dopo una battuta sulla par condicio. Vespa si è infuriato, intervenendo in diretta e dicendo: “Questo non glielo permetto”. L’episodio è stato registrato e diffuso tramite un video, attirando l’attenzione sul confronto tra i due. La discussione ha suscitato reazioni tra i telespettatori e gli addetti ai lavori.

Durante la puntata di ieri sera diPorta a Portac’è stato un acceso scontro traBruno Vespa e Giuseppe Provenzano(Pd). In atto c’era un dibattito politico suldiscorso della mattina stessa in aula di Giorgia Melonie se da una parte Malan (Capogruppo Fdi) dava ragione alla leader, dall’altra il membro del Pd cercava di interromperlo per contraddirlo. Immediato l’intervento diVespache ha cercato di riportare l’ordine affinché le voci non si accavallassero. Ma a a Provenzano questo rimprovero non è andato giù, tanto che ha iniziato a fare battute, alludendo al fatto che il conduttore fosse di parte. Ciò ha fatto innervosire di molto il conduttore che ha iniziato ad urlare con toni duri contro l’ospite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bruno Vespa insorge in diretta contro Provenzano: “Questo non glielo permetto” | VIDEO

Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento”Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”.

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