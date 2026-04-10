Bruno Vespa contro Provenzano | Stia zitto non glielo consento il dem lo aveva accusato di essere imparziale - VIDEO

Durante una puntata di Porta a Porta, si è verificato un acceso scambio tra il conduttore e un ospite. L’ospite ha rivolto una provocazione nei confronti del conduttore, che ha risposto con fermezza chiedendo di stare zitto e di non essere consentito. Il confronto si è svolto in diretta, lasciando spazio a tensioni tra i presenti in studio.

Battibecco negli studi di Porta a Porta dopo una provocazione di Provenzano Bruno Vespa contro Peppe Provenzano negli studi di Porta a Porta. Battibecco tra il conduttore e l'ex vicesegretario del Pd dopo che quest'ultimo aveva provocato Vespa sulla sua imparzialità. Il tutto ha inizio dopo u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bruno Vespa contro Provenzano: “Stia zitto, non glielo consento”, il dem lo aveva accusato di essere imparziale - VIDEO Bruno Vespa esplode in diretta dopo una battuta di Provenzano: “Non glielo consento, stia zitto” | VIDEODurissimo scontro a Porta a Porta tra il conduttore Bruno Vespa e il deputato del Pd Giuseppe Provenzano: una battuta dell’onorevole ha fatto perdere... Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento”Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”. Temi più discussi: Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: Stia zitto, non glielo consento; Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: Non glielo consento!; Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: Non glielo consento!; Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: Non glielo consento!. Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, stia zitto: ira del Pd, Rai prenda le distanzeIl Pd chiede provvedimenti alla Rai contro Vespa dopo lo scontro col deputato Provenzano a Porta a Porta, FdI replica e provoca i dem ... virgilio.it Bruno Vespa urla Stia zitto a Provenzano in diretta: il Pd chiede alla Rai una presa di distanzaLa puntata del 9 aprile di Porta a Porta si è chiusa con uno scontro aperto tra Bruno Vespa e il deputato dem Giuseppe Provenzano, con il conduttore che ha alzato la voce fino a urlare al suo ospite: ... fanpage.it Bruno Vespa perde la pazienza con Provenzano a Porta a Porta e gli urla “Stia zitto”. Il Pd insorge e chiede alla Rai una presa di distanza dai “toni inaccettabili” del conduttore. - facebook.com facebook #FdI commenta lo scontro tra #BrunoVespa e #GiuseppeProvenzano e replica alle accuse del #Pd: "Sono rimasti a Telekabul". "Immaginatevi se tornassero al governo cosa potrebbe accadere..." x.com