Un rappresentante della Polizia di Stato ha affermato che gli agenti sono un punto di riferimento e una garanzia per i cittadini. Ha aggiunto che non è semplice per le donne e gli uomini della forza di polizia interpretare con equilibrio e professionalità il loro motto, “esserci sempre”. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma e riguarda l’impegno quotidiano degli agenti nelle attività di sicurezza e assistenza.

ROMA – “Non è facile per le donne e gli uomini della Polizia di Stato interpretare con equilibrio e professionalità il loro motto “esserci sempre”. Non è semplice essere presenti sul territorio, garantire la sicurezza e contemporaneamente, essere disponibili all’ascolto e al dialogo. In una società che cambia continuamente, attraversata da mille tensioni, la Polizia di Stato oggi nel 174° anno dalla sua fondazione, rappresenta una garanzia e un punto di riferimento per i cittadini, difendendo contro ogni attacco o strumentalizzazione il benessere personale e collettivo”. Così, sul suo canale Telegram, l’ex ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta (foto), oggi presidente del Cnel, nel giorno in cui la Polizia festeggia i suoi 174 anni di vita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Brunetta: “La Polizia di Stato rappresenta una garanzia e un punto di riferimento per i cittadini”

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Amaranto Channel. . Le celebrazioni per la fondazione della Polizia di Stato arrivano anche ad Arezzo. Domani alle 11 al Petrarca la grande festa. - facebook.com facebook

174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com