Brescia | Timeless Vintage Market

Domenica 12 aprile a Brescia si svolge il mercatino vintage al chilo chiamato Timeless, che si tiene presso Hangar 68. L’evento è nato come una iniziativa di raccolta fondi ed è promosso da diverse realtà no profit della zona. La manifestazione prevede la vendita di abbigliamento e accessori vintage, con un sistema di pagamento al chilo. È l’appuntamento che riunisce appassionati e curiosi del settore.

Domenica 12 aprile Hangar 68 a Brescia ospita il ritorno di Timeless, il mercatino vintage al chilo nato come iniziativa di raccolta fondi sostenuta da una rete di realtà no profit.Dopo l’edizione zero di settembre al Parco Pescheto, Timeless torna in una nuova veste: una location al coperto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Vintage Market Bari 2026: in Fiera del Levante il più grande mercato vintage del Sud ItaliaPronta la tredicesima edizione del Vintage Market Bari, la mostra mercato di prodotti e oggetti vintage e di seconda mano più grande e prestigiosa di... Leggi anche: Vintage Market a Piazza Scammacca MERCATO VINTAGE E DELL'ANTIQUARIATO PIAZZOLA SUL BRENTA