Brescia la storia triste di Stefano | un funerale di povertà e solitudine

A Brescia, un uomo senza fissa dimora affetto da cancro ha scelto di non sottoporsi a cure mediche e, dopo aver rifiutato l’assistenza offerta dai servizi comunali e dai volontari, si è spento per strada. La sua vicenda ha suscitato molta attenzione, evidenziando le difficoltà di chi vive in condizioni di povertà e isolamento. La sua morte si è verificata in un contesto di totale solitudine, senza un funerale tradizionale.

Brescia, 10 aprile 2026 – Ha commosso molte persone la fine di Stefano S., senza tetto malato oncologico che ha deciso di rifiutare le cure, nonostante i tanti tentativi dei Servizi del Comune di Brescia e dei volontari, ed è morto per strada. Ora si cercano i parenti, ma, ad una settimana dal decesso, ancora non è stato trovato nessuno. Difficilmente si troveranno famigliari, visto che l’ uomo era originario della Croazia e, secondo quanto riportato da volontari dell’associazione Brixia Blue Boys che lo conoscevano, non aveva più rapporti con la famiglia. La ricerca dei parenti e l'organizzazione del funerale. Dopo il decesso, diverse persone avrebbero anche voluto rendere un ultimo saluto alla salma, che, tuttavia, non è stata esposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, la storia triste di Stefano: un funerale “di povertà e solitudine” Bridgerton 5, la scena più triste nasconde un segreto: l’attore compare al suo funerale (e il web esplode)Una delle scene più scioccanti della quarta stagione di Bridgerton ha lasciato i fan senza parole: il funerale di John Stirling, marito di Francesca. Irina Sanpiter, la triste storia della Magda di VerdoneRipercorriamo la storia di Irina Sanpiter, costretta a ritirarsi dalla recitazione molto giovane per una malattia.