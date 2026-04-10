Brescia | il dissenso della civiltà
Siete tutti invitati al nuovo appuntamento del ciclo di incontri 2026 il dissenso della civiltà: Conferenze, dibattiti, lezioni magistrali. Sabato 11 aprile alle 20. Presentazione alla cittadinanza di Brescia del progetto culturale e civico Circolo Tucidide & Garbo Rivista Presso Palazzo Facchi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Il Giorno della Memoria contro l'eutanasia della civiltàDunque, dobbiamo parlarne, anzi continuare a farlo senza stancarci, anche oggi che molta parte dei discendenti delle persone che furono internate nei...
Autorità dello Stato, ordine pubblico e dissenso. Il posto della politica secondo IppolitoL’Italia contemporanea si trova nuovamente a dover affrontare il delicato equilibrio tra l’esercizio del dissenso e la tutela dell’incolumità...
Dario Fabbri: Lo squarcio nella fine della Storia
Temi più discussi: Dissenso RUP agli esiti della verifica del progetto; Calano furti e rapine, ma aumentano aggressioni e violenze domestiche: il bilancio del questore - BresciaToday; Sares Green, striscioni di protesta contro l’ok della Regione; IRAN, MIGLIAIA DI CARCERATI IN PERICOLO.
Brescia, Antifascisti: «Grave il sì della sindaca Magli al gazebo di Forza Nuova»La Questura di Brescia ha vietato l’evento a Orzinuovi dopo l’autorizzazione iniziale. L’Assemblea Permanente Antifascista plaude al provvedimento e attacca la prima cittadina: «Ha violato le leggi de ... quibrescia.it
Il ministro Nordio a Brescia per il sì al referendum: la rabbia della sindaca Castelletti, nessuno mi ha informata che sarebbe venuto...Brescia, 9 marzo 2026 – La visita del ministro della Giustizia Carlo Nordio a Brescia, organizzata nell'ambito di un'iniziativa legata al referendum sulla giustizia, riaccende il confronto sul futuro ... ilgiorno.it
Il comico toscano approda a Brescia con lo show «E se domani...», una riflessione sul domani tra innovazioni tecnologiche e nostalgia: l’intervista - facebook.com facebook
Trentanove animali salvati dal degrado: l’appello dell’Enpa Brescia x.com