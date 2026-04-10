Brescia | il dissenso della civiltà

Da bresciatoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Siete tutti invitati al nuovo appuntamento del ciclo di incontri 2026 il dissenso della civiltà: Conferenze, dibattiti, lezioni magistrali. Sabato 11 aprile alle 20. Presentazione alla cittadinanza di Brescia del progetto culturale e civico Circolo Tucidide & Garbo Rivista Presso Palazzo Facchi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Il Giorno della Memoria contro l'eutanasia della civiltàDunque, dobbiamo parlarne, anzi continuare a farlo senza stancarci, anche oggi che molta parte dei discendenti delle persone che furono internate nei...

Dario Fabbri: Lo squarcio nella fine della Storia

Video Dario Fabbri: Lo squarcio nella fine della Storia

Temi più discussi: Brescia: il dissenso della civiltà - BresciaToday; Dissenso RUP agli esiti della verifica del progetto; IRAN, MIGLIAIA DI CARCERATI IN PERICOLO; Garlasco, le due Pm di Brescia rinunciano ai fascicoli su Venditti e sul sistema Pavia.

brescia il dissenso dellaBrescia, Antifascisti: «Grave il sì della sindaca Magli al gazebo di Forza Nuova»La Questura di Brescia ha vietato l’evento a Orzinuovi dopo l’autorizzazione iniziale. L’Assemblea Permanente Antifascista plaude al provvedimento e attacca la prima cittadina: «Ha violato le leggi de ... quibrescia.it

brescia il dissenso dellaStadio, al Tar ultimo atto fra Brescia Calcio e LoggiaCellino chiede l’annullamento della decadenza della (sua) concessione e del secondo affidamento dell’impianto di Mompiano ... brescia.corriere.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.