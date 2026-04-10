Brescia | il dissenso della civiltà
Siete tutti invitati al nuovo appuntamento del ciclo di incontri 2026 il dissenso della civiltà: Conferenze, dibattiti, lezioni magistrali. Sabato 11 aprile alle 20. Presentazione alla cittadinanza di Brescia del progetto culturale e civico Circolo Tucidide & Garbo Rivista Presso Palazzo Facchi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Il Giorno della Memoria contro l'eutanasia della civiltàDunque, dobbiamo parlarne, anzi continuare a farlo senza stancarci, anche oggi che molta parte dei discendenti delle persone che furono internate nei...
Dario Fabbri: Lo squarcio nella fine della Storia
Temi più discussi: Brescia: il dissenso della civiltà - BresciaToday; Dissenso RUP agli esiti della verifica del progetto; IRAN, MIGLIAIA DI CARCERATI IN PERICOLO; Garlasco, le due Pm di Brescia rinunciano ai fascicoli su Venditti e sul sistema Pavia.
Brescia, Antifascisti: «Grave il sì della sindaca Magli al gazebo di Forza Nuova»La Questura di Brescia ha vietato l’evento a Orzinuovi dopo l’autorizzazione iniziale. L’Assemblea Permanente Antifascista plaude al provvedimento e attacca la prima cittadina: «Ha violato le leggi de ... quibrescia.it
Stadio, al Tar ultimo atto fra Brescia Calcio e LoggiaCellino chiede l’annullamento della decadenza della (sua) concessione e del secondo affidamento dell’impianto di Mompiano ... brescia.corriere.it
A giugno guiderà gli azzurri nelle amichevoli, da Beretta a Vicini e Prandelli tanti i bresciani e non che sono stati ct azzurri - facebook.com facebook
Lume-Brescia è uno strategico incrocio di ambizioni x.com