Brescia | come sorelle in scena le differenze di genere tra ironia e realtà

A Brescia il prossimo 15 aprile andrà in scena uno spettacolo che affronta il tema delle differenze di genere tra fratelli e sorelle. Lo spettacolo, ideato dal duo teatrale Le Mostre, si propone di esplorare cosa significhi crescere come sorella o fratello all’interno della stessa famiglia. La rappresentazione mette in discussione l’idea di un’educazione uguale per tutti, evidenziando differenze tra ironia e realtà.

Cosa significa crescere come sorella e come fratello nella stessa famiglia? È davvero vero che si è educati allo stesso modo? Da queste domande prende forma Come sorelle, lo spettacolo del duo teatrale Le Mostre, in scena a Brescia il prossimo 15 aprile.Formato da Elisa Maria Bottiglieri e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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