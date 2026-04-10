Brescia | Brixia Florum

Domenica 12 aprile, lungo corso Zanardelli a Brescia, si svolgerà la quattordicesima edizione di Brixia Florum, una manifestazione dedicata a fiori, piante e accessori per il giardino. L’evento sarà aperto dalle 10 alle 19, offrendo ai visitatori l’opportunità di acquistare e scoprire prodotti legati al mondo del verde. La mostra mercato rappresenta un appuntamento tradizionale per appassionati e professionisti del settore.

Domenica 12 aprile, dalle 10 alle 19, lungo corso Zanardelli si terrà la quattordicesima edizione di Brixia Florum, la mostra mercato di fiori, piante e accessori da giardino.Ormai il simbolo della primavera bresciana e del risveglio della natura, la manifestazione rappresenta l’occasione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Brescia è la regina del footgolf. Prima al "Brixia Open MMXXVI" e ora arrivano i Mondiali in MessicoBrescia – Il footgolf è uno sport che in Italia sta crescendo e parla strettamente bresciano.

Gaia Florum apre le porte del cantiere alla giunta regionale della CampaniaTempo di lettura: 3 minutiGaia Florum apre le porte del cantiere del più grande polo florovivaistico del Centro Sud Italia.

Catzone Show al Brixia Forum

Temi più discussi: i Finley arrivano a Brescia! Sabato 11 aprile il Dis_Play – Brixia Forum si trasforma in una grande festa - Radio Bruno; Questa sera al Brixia Forum il gran finale di Venditti & De Gregori; Brescia, i Finley festeggiano 20 anni di carriera: sabato 11 il concerto al Brixia Forum; Finley: Una gioia finire il nostro tour a Brescia: questa città ci ha sempre accolto bene.

Brescia, i Finley festeggiano 20 anni di carriera: sabato 11 il concerto al Brixia ForumUna serata di musica e celebrazione attende Brescia. Sabato 11 aprile 2026, alle 21.30, i Finley saliranno sul palco del Brixia Forum per uno show ... bsnews.it

Chimera Veg Fest: un festival per scoprire il cibo del futuroIl weekend dell'11 e 12 aprile al Brixia Forum sarà possibile conoscere e assaporare il mondo della cucina vegetale, con rivisitazioni dei piatti della tradizione. Saranno presenti oltre 150 stand di ... quibrescia.it

Il weekend dell'11 e 12 aprile al Brixia Forum sarà possibile conoscere e assaporare il mondo della cucina vegetale, con rivisitazioni dei piatti della tradizione. Saranno presenti oltre 150 stand di cibo ma non solo: anche aziende innovative, progetti, editoria, a - facebook.com facebook