Brasile | fino a 40 anni per il vicaricidio e nuovi braccialetti GPS

Il governo brasiliano ha approvato un pacchetto di leggi che prevede pene fino a 40 anni di carcere per il vicaricidio, oltre all’introduzione di braccialetti GPS per il monitoraggio di alcuni soggetti. Il presidente ha firmato le nuove norme, che puntano a rafforzare la tutela delle donne e a rafforzare le misure contro la violenza domestica. Le leggi entreranno in vigore nelle prossime settimane.

Il presidente brasiliano Lula ha firmato un nuovo pacchetto legislativo volto a colpire duramente la violenza domestica, introducendo norme che mirano a proteggere le donne attraverso un monitoraggio più stretto e nuove definizioni penali. Il provvedimento nasce da un accordo tra i diversi poteri dello Stato per potenziare i meccanismi di tutela delle vittime. Tra le novità più rilevanti figura l’istituzione del reato di vicaricidio. Questa nuova fattispecie punisce chi uccide figli o altri familiari della donna con l’intento di colpirla psicologicamente o di esercitare un controllo sulla vittima stessa. La legge equipara queste azioni ai crimini più gravi, prevedendo condanne che possono raggiungere i 40 anni di carcere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brasile: fino a 40 anni per il vicaricidio e nuovi braccialetti GPS Betobahia: 36 anni di samba e due nuovi singoli per portare il Brasile in Romagna.Alberto Pazzaglia, conosciuto come Betobahia, lancia due nuovi brani, “Salta è Carnevale” e “Estate Brasiliana”, celebrando un sodalizio di quasi... Leggi anche: ‘Ndrangheta e narcotraffico a Torino: otto condanne (fino a 18 anni) per il triangolo della cocaina dal Brasile con il boss Nicola Assisi Argomenti più discussi: Brasile, una nuova legge inasprisce le pene per violenza domestica; USA e Giappone valutano finanziamenti per progetto Atlas Lithium in Brasile; Cop15 Brasile: protezione estesa a 40 specie migratrici nel mondo; America Latina Food Fest arriva a Torino: una serata di piatti tipici dal Messico al Brasile. Brasile, 4 agenti condannati fino a 24 anni per tentato golpeLa Corte suprema del Brasile ha condannato a pene tra 21 e 24 anni di prigione tre ufficiali militari e un poliziotto, riconosciuti colpevoli di aver pianificato nel 2022 l'assassinio dell'allora ... ansa.it "Molto curioso di scoprire la maratona di marcia. Torno in gara dopo 10 mesi, siamo ripartiti da zero dopo l’infortunio. Qui per dare il… massimo!". Dal pre-camp di San Paolo (Brasile) le parole di Massimo Stano, in gara domenica ai Mondiali a squadre - facebook.com facebook #Brasile, #Danilo pronto per i Mondiali: "Orgoglioso di lavorare con Ancelotti" x.com