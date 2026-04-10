Brasile | fino a 40 anni per il vicaricidio e nuovi braccialetti GPS

Da ameve.eu 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo brasiliano ha approvato un pacchetto di leggi che prevede pene fino a 40 anni di carcere per il vicaricidio, oltre all’introduzione di braccialetti GPS per il monitoraggio di alcuni soggetti. Il presidente ha firmato le nuove norme, che puntano a rafforzare la tutela delle donne e a rafforzare le misure contro la violenza domestica. Le leggi entreranno in vigore nelle prossime settimane.

Il presidente brasiliano Lula ha firmato un nuovo pacchetto legislativo volto a colpire duramente la violenza domestica, introducendo norme che mirano a proteggere le donne attraverso un monitoraggio più stretto e nuove definizioni penali. Il provvedimento nasce da un accordo tra i diversi poteri dello Stato per potenziare i meccanismi di tutela delle vittime. Tra le novità più rilevanti figura l’istituzione del reato di vicaricidio. Questa nuova fattispecie punisce chi uccide figli o altri familiari della donna con l’intento di colpirla psicologicamente o di esercitare un controllo sulla vittima stessa. La legge equipara queste azioni ai crimini più gravi, prevedendo condanne che possono raggiungere i 40 anni di carcere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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