Un dirigente sportivo ha dichiarato che calciatori di livello mondiale, come alcuni ex campioni noti, possiedono competenze elevate. Durante un intervento pubblico, ha affermato che queste figure, grazie alla loro esperienza, sarebbero particolarmente qualificate nel ruolo di consulenti o esperti tecnici. La sua opinione si basa sulla carriera e le competenze maturate nel corso degli anni da questi atleti.

Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età. La linea guida è quella di.» Olise al Real Madrid? Annuncio del ds Eberl: svelato il futuro del gioiello del Bayern Monaco! Ecco che cosa accadrà in estate Mercato Inter: avanza Muharemovic, accordo trovato con il difensore! Resiste la Juve ma.Il piano dei nerazzurri nell’affare col Sassuolo Bernardo Silva lascia il Manchester City? Guardiola fa dietrofront! Le parole del tecnico spiazza tutti, ecco cosa ha detto sul suo futuro Braida non ha dubbi: «Giocatori di alto livello come Paolo Maldini o Alessandro Del Piero sarebbero dei grandi... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Braida non ha dubbi: «Giocatori di alto livello come Paolo Maldini o Alessandro Del Piero sarebbero dei grandi competenti»

Sarri a DAZN: «È una gara di alto livello, la Juve in questo momento sta bene ed è in salute. Maldini? Ha potenziale altissimo»Carnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta: scambio possibile? Così Fabrizio Romano Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea.

Prandelli non ha dubbi: «Alla Juve servono 2-3 giocatori per alzare il livello, ecco cosa penso di Spalletti». Il consiglio ad YildizCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

The Day Alessandro Del Piero Faced Baresi & Maldini

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Ternana, vertice tra Rizzo e i giocatori: Bandecchi ‘ultima speranza delle Fere’ di Mattia Farinacci Si è concluso l'incontro tra la famiglia Rizzo, proprietaria della Ternana, e una delegazione di 6 calciatori rossoverdi che si è tenuto nel primo pomeriggio di vene - facebook.com facebook

Il discorso con il quale Luciano Spalletti ha annunciato ai propri giocatori il suo rinnovo con la Juventus fino al 2028 1/5 x.com