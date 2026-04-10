Braglia e l’incognita Lautaro | Bisogna vedere quante ne salta ancora il Napoli può accorciare a meno cinque

Un ex portiere ha commentato la partita tra Fabregas e Chivu, evidenziando le assenze dell’Inter e le sfide in corso in classifica. Nel frattempo, un tecnico ha parlato dell’incertezza legata all’attaccante Lautaro Martinez, sottolineando che bisogna attendere il suo recupero completo, mentre il Napoli può ridurre il distacco in classifica di cinque punti. La situazione di alcune assenze e le analisi delle sfide di vertice continuano a tenere banco nel mondo del calcio.

di Lorenzo Vezzaro Braglia analizza la sfida tra Fabregas e Chivu: le parole dell’ex portiere sulla lotta al vertice e le assenze nerazzurre. Ai microfoni di Maracanà, nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto Simone Braglia. L’ex portiere ha analizzato il prossimo impegno di campionato dell’ Inter, impegnata nella delicata trasferta contro il Como. Il confronto tattico tra Cesc Fabregas e Cristian Chivu rappresenta uno dei temi più interessanti della giornata, con i nerazzurri che devono gestire il vantaggio in classifica e l’emergenza legata alle condizioni fisiche del proprio capitano, Lautaro Martinez, fermo ai box per un problema al soleo della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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