Le borse europee hanno chiuso con segnali misti, con Milano, Madrid e Amsterdam in progresso mentre Francoforte, Londra e Parigi si sono mantenute vicine alla parità. Nonostante le chiusure positive di alcune piazze, gli investitori si mostrano cauti a causa della fragile situazione del cessate il fuoco in corso. La situazione geopolitica continua a influenzare le decisioni sui mercati finanziari europei.

Chiusura positiva per Milano, Madrid e Amsterdam, mentre rimangono vicine alla parità Francoforte, Londra e Parigi. Oggi il sentiment degli investitori ha beneficiato dell'avanzare dei negoziati tra Russia e Ucraina e alle speranze che la tregua tra Iran e Stati Uniti regga in vista dei colloqui in Pakistan del fine settimana. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran sembra reggere in larga misura, sebbene continuino gli scontri tra Israele e la milizia libanese Hezbollah. In questo contesto, il prezzo del petrolio rimane a livelli incompatibili con un rapido allentamento delle pressioni inflazionistiche. Il... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Borse europee ottimiste ma in allerta a causa del fragile cessate il fuoco

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Le #Borse europee iniziano l’ultima giornata della settimana all’insegna della cautela #mercati #PiazzaAffari x.com

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