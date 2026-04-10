Borsa Europa in calo | il greggio a 100$ accende i timori inflazione

Le borse europee hanno chiuso in ribasso venerdì 10 aprile 2026, con i mercati che hanno risentito delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo, il prezzo del greggio ha superato i 100 dollari al barile, alimentando i timori riguardo a un possibile incremento dell’inflazione. La giornata si è caratterizzata da una certa volatilità, con gli investitori che hanno monitorato attentamente le notizie internazionali e le variazioni nel settore energetico.

Le piazze finanziarie europee hanno registrato una chiusura in territorio negativo questo venerdì 10 aprile 2026, influenzate dalle incertezze geopolitiche legate alla stabilità della tregua tra gli Stati Uniti e l’Iran. Mentre il mercato statunitense mostrava segnali di ripresa dopo un inizio di sessione penalizzante, i listini del Vecchio Continente hanno risentito del calo di Francoforte, che ha perso l’1,14%, e della flessione di Parigi, ferma a un -0,22%, con Londra che ha mantenuto una sostanziale stabilità con un lieve ribasso dello 0,05%. Energia e inflazione: la pressione sui costi produttivi. Il rincaro delle materie prime sta ridisegnando i margini di profitto dei distretti industriali, con il prezzo del greggio che ha superato la soglia dei 100 dollari e una tendenza al rialzo per il gas naturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa Europa in calo: il greggio a 100$ accende i timori inflazione Leggi anche: Borse in tempo reale: apertura in rosso per Milano e l’Europa. Frena il petrolio, timori sull’inflazione Usa Borsa: l'Europa chiude debole, timori per la tregua Usa-IranLe Borse europee chiudono deboli, in scia con Wall Street che migliora dopo un avvio negativo. Temi più discussi: Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib prende il volo (+3,2%) con Avio, Leonardo e Buzzi; Il petrolio chiude in volata a New York: +11,4%. Wall Street poco mossa; Borsa: Europa positiva con il petrolio in calo, Milano +0,72%; Borse, con guerra in Medio Oriente in fumo già 1.100 mld. Esperti: crisi peggiore del 2022. Borsa: l'Europa prosegue debole, anche future Usa in flessioneLe Borse europee si confermano in flessione e sono in calo anche i futures su Wall Street. A pesare sono i timori legati alla tenuta della tregua tra Stati Uniti e Iran mentre lo stretto di Hormuz res ... ansa.it Borsa: l'Europa conferma il calo con i future Usa, wti a 99 dollariLe Borse europee proseguono deboli con i timori che la tregua tra Usa e Iran possa non tenere dopo gli attacchi di Israle a Libano. Una dinamica che pesa anche sui future su Wall Street che si conferm ... ansa.it Borsa: l'Europa fiacca dopo Wall Street, Milano -0,1%. A Piazza Affari giù Stellantis e Campari. Lo spread tra Btp e Bund a 78 punti #ANSA x.com Borsa: l'Europa tonica attende Wall Street, Milano +3,9%. A Piazza Affari volano Unicredit e Stellantis. Spread Btp-Bund a 76 punti #ANSA - facebook.com facebook