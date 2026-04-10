Borgomeduna | espropri per un milione di euro per la ciclabile resta l’incognita dei palazzi della piazza

A Borgomeduna, sono stati stimati in un milione di euro i costi necessari per gli espropri delle aree coinvolte nella realizzazione della nuova pista ciclabile. Rimane ancora da definire la questione relativa ai palazzi situati nella piazza, che rappresenta un aspetto ancora da chiarire nel progetto. La decisione finale sui lavori dipenderà dalle procedure di esproprio e dalla gestione delle eventuali complessità legate agli edifici presenti nell’area interessata.

Sarà necessario un milione di euro per gli espropri delle aree necessarie per la nuova pista ciclabile di Borgomeduna. Un’esigenza dettata dal fatto che i fossati non potranno essere coperti per poter realizzare l’opera di via Udine che collega via Volt de Querin e la Savio.Tutto ciò è emerso nel. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Taranto: per le aste dei riti della Settimana Santa superato il mezzo milione di euro Ieri sera l'aggiudicazione dei simboliSono stati superati i cinquecentomila euro per l’aggiudicazione dei simboli riguardanti i due riti principali della Settimana Santa tarantina.

Salerno, ok ai lavori da un milione di euro per sistemare piazza CavourVia libera ai lavori per la riqualificazione di piazza Cavour nel cuore di Salerno.