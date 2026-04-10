A Borghetto Santo Spirito, i volontari della Croce Bianca hanno trovato tre automediche danneggiate questa mattina. Gli atti di vandalismo sono avvenuti durante la notte nella zona di sosta di fronte alla sede di via Andreino Patrone. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente e i mezzi sono stati sequestrati per le verifiche.

I volontari della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito si sono svegliati con il danno materiale ai propri mezzi dopo che, durante la serata di ieri, degli individui ignoti hanno vandalizzato l’area di sosta situata davanti alla sede di via Andreino Patrone. L’atto ha colpito direttamente tre automediche dell’associazione, i cui vetri sono stati distrutti dai malintenzionati. L’intervento delle forze dell’ordine e le indagini in corso. Non appena i militi hanno constatato l’entità del danneggiamento questa mattina, è scattata la segnalazione ai carabinieri della stazione locale di Borghetto Santo Spirito. Le autorità sono intervenute tempestivamente sul luogo per effettuare i necessari rilievi tecnici, concentrandosi anche sull’analisi delle registrazioni fornite dalle telecamere di videosorveglianza posizionate nella zona interessata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borghetto, attacco alla Croce Bianca: tre automediche vandalizzate

Arezzo: ambulanza Croce Bianca a fuoco, tre volontari leggermente intossicatiUn’ambulanza della Croce Bianca è stata distrutta da un incendio nel pomeriggio in via Anfiteatro, ad Arezzo, mentre rientrava da un intervento.

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