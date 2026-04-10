Boom Uber a Roma | utenti +65% grazie ai nuovi prezzi bassi

A Roma, il settore del trasporto privato ha registrato un aumento del 65% negli utenti, attribuibile ai nuovi prezzi più bassi introdotti di recente. Questa variazione si riflette su un cambiamento rilevante nel modo in cui i cittadini si spostano in città, con un incremento nell’utilizzo di servizi di mobilità privata. È in atto una modifica concreta nel panorama dei trasporti romani, che coinvolge sia i consumatori che le aziende del settore.

Il della mobilità romana sta vivendo una trasformazione profonda, segnata da un impatto economico tangibile si sposta nella Capitale. Nel corso dell’anno 2025, la piattaforma Uber ha registrato un incremento del 65% nel numero di utenti rispetto al periodo precedente, trainata da una riduzione dei costi medi per le corse. Questo fenomeno non riguarda solo i visitatori, ma coinvolge direttamente il tessuto urbano: oltre un terzo di chi utilizza il servizio risulta essere un residente della città, confermando come la tecnologia stia integrandosi nelle abitudini quotidiane dei cittadini. La nuova dinamica dei prezzi tra trasparenza e flessibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boom Uber a Roma: utenti +65% grazie ai nuovi prezzi bassi Leggi anche: Uber conquista Roma, utenti in aumento del 65%: "Collaboriamo con taxi e ncc" Borse in calo: ecco perché i prezzi bassi aprono nuovi guadagniRichard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm, analizza l'attuale fase di contrazione dei mercati azionari, evidenziando come il calo delle...