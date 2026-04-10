Bonifica fondali a La Spezia | barriere tecnologiche fermano i rischi

L’Autorità di sistema portuale ha deciso di procedere con la bonifica dei fondali a La Spezia, respingendo le contestazioni presentate dalle associazioni. Le barriere tecnologiche installate sono state considerate sufficienti a ridurre i rischi legati alle operazioni di pesca e navigazione nella zona. La decisione arriva dopo una serie di verifiche e valutazioni tecniche, che hanno confermato la conformità delle misure adottate alle normative vigenti.

L’Autorità di sistema portuale ha respinto le contestazioni sollevate dalle associazioni ambientaliste riguardo alle operazioni di bonifica dei fondali tra il Molo Italia e il Molo Garibaldi a La Spezia, dichiarando che i sistemi di contenimento utilizzati garantiscono l’assenza di dispersione di solidi sospesi nelle acque. L’intervento, mirato a permettere le manovre delle navi da crociera in concomitanza con la costruzione del nuovo molo, si avvale di tecnologie avanzate per proteggere l’ecosistema marino locale. Tecnologie di contenimento e monitoraggio costante del fondale. Per gestire la pulizia dei fondali nell’area del Porto Mercantile, il progetto impiega una combinazione di barriere fisiche e sistemi tecnologici progettati per isolare il campo di lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonifica fondali a La Spezia: barriere tecnologiche fermano i rischi I rischi ambientali della Coppa America a Bagnoli: “Pericolo per la salute con il dragaggio dei fondali”I lavori per la Coppa America non sono quelli per la bonifica dell'area ex Italsider. Leggi anche: Commissione:giù barriere che fermano Ue Temi più discussi: Omegna, pontili sul lungolago: ritardi per bonifica ordigni bellici sui fondali; Napoli Mergellina: Pulizia dei fondali, sub in azione per la Giornata del mare; Crisi pesca molluschi in Veneto, siglato un accordo per riattivare la produzione; Riparte la pesca delle vongole. Casi di epatite A dopo il dragaggio dei fondali: a Bagnoli servirebbe lo stesso monitoraggio di TarantoAllarme per il dragaggio fondali nell'ex area Italsider: metalli pesanti e inquinanti fino a 1000 volte oltre i limiti legali ... ilfattoquotidiano.it Intermarine a difesa dei fondali . Nasce il cacciamine da bonificaCon la stesura della laminazione nel cantiere Intermarine di Sarzana prende forma una nuova classe di unità navali all’avanguardia e uniche dotate delle tecnologie più innovative che ampliano le ... lanazione.it Occhio alla Notizia. . Alla Mediateca Montanari anche la mostra di Gianni Lannes sugli ordigni bellici nei fondali tra Fano e Cattolica. Una petizione chiede la bonifica del tratto di mare dove sarebbero presenti circa 100mila bombe caricate con sostanze tossic - facebook.com facebook