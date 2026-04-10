Le opposizioni di Bolzano hanno formalmente chiesto al sindaco le dimissioni del presidente dell’area camper. La richiesta è arrivata in seguito alle contestazioni riguardanti la gestione dell’area. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni politiche tra le forze di opposizione e la maggioranza comunale. Attualmente, non ci sono state risposte ufficiali da parte delle autorità coinvolte.

Le opposizioni di Bolzano hanno presentato una richiesta formale al sindaco Claudio Corrarati per ottenere le dimissioni di Angelo Liuzzi. Il consigliere comunale, membro della Civica e presidente della Commissione mobilità, è finito al centro di polemiche riguardanti presunti legami professionali con lo studio tecnico incaricato del progetto di ristrutturazione dell’area camper in via Maso della Pieve. L’azione politica coordinata dalle forze di opposizione punta direttamente alla figura di Liuzzi, la cui posizione all’interno della maggioranza è ora sotto esame. Al cuore della controversia ci sono le informazioni emerse dalla stampa circa i rapporti lavorativi tra il consigliere e la società tecnica coinvolta nella riqualificazione dell’area camper nel capoluogo altoatesino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, caso area camper: le opposizioni sfidano il presidente Liuzzi

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